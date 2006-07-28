masterlak

Николай Николаев masterlak

 
45 летРоссия/Челябинск
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
KUZ
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
$85
10 баллов
17 лет назад
Необходима доработка иконок и графических элементов сайта до попиксельного
Впечатления только положительные, от работы получил удовольствие. Приятный в общении и вежливый человек. Все по-честному и в срок.
Отличная работа
Ответный отзыв