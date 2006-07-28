$50
Доработать несложный скрипт для 3D MAX (30 строк), связанный с сохранением результатов рендера. Добавить одну опцию.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
9 лет назад
Доработать несложный скрипт для 3D MAX (30 строк), связанный с сохранением результатов рендера. Добавить одну опцию.
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