София Попович matrewka-designmatrewka-design
32 годаУкраина/Симферополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайнер интерьера, экстерьера
Закончила Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств по специальности дизайнер интерьера. Работала в дизайн-студии в Симферополе, сейчас веду собственные проекты. Выполняю дизайн интерьера, экстерьера, все необходимые технические чертежи, авторский надзор и подбор материалов.
Работаю в 3ds max, corel draw, photoshop, archicad.
Портфолио
- Две принцессы227 просмотров
- Пристанище путешественников209 просмотров
- Детская для девочки168 просмотров
- Спальня для молодой девушки188 просмотров
- Lemon tree199 просмотров
- Маленький динозавр192 просмотра
- Интерьер квартиры в Симферополе115 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$5/час
от $100от 1 дня
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