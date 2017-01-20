matrewka-design

София Попович matrewka-design

 
32 годаУкраина/Симферополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайнер интерьера, экстерьера

Закончила Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств по специальности дизайнер интерьера. Работала в дизайн-студии в Симферополе, сейчас веду собственные проекты. Выполняю дизайн интерьера, экстерьера, все необходимые технические чертежи, авторский надзор и подбор материалов.

Работаю в 3ds max, corel draw, photoshop, archicad.

3ds MaxArchiCADPhotoshop
Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
#323