Дизайнер интерьера, экстерьера

Закончила Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств по специальности дизайнер интерьера. Работала в дизайн-студии в Симферополе, сейчас веду собственные проекты. Выполняю дизайн интерьера, экстерьера, все необходимые технические чертежи, авторский надзор и подбор материалов.

Работаю в 3ds max, corel draw, photoshop, archicad.