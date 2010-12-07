matushkin

Алексей matushkin

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Проектирование и пусконаладка сетей на базе Cisco/Mikrotik.

Проектирование и администрирование систем Windows, *NIX.

Телефонные системы на базе Asterisk.

Внедрение Битрикс24.

Обучение сотрудников.