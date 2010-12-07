$100
Требуется создать шаблон для интернет-магазина на WebAsyst Shop-Script. Тематика - сантехника (умывальники,унитазы,смесители,ванны,душевые кабинки). Сайт для образца - santeh-online.ru
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Проектирование и пусконаладка сетей на базе Cisco/Mikrotik.
Проектирование и администрирование систем Windows, *NIX.
Телефонные системы на базе Asterisk.
Внедрение Битрикс24.
Обучение сотрудников.
Требуется создать шаблон для интернет-магазина на WebAsyst Shop-Script. Тематика - сантехника (умывальники,унитазы,смесители,ванны,душевые кабинки). Сайт для образца - santeh-online.ru