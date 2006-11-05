max-c4

Максим Козловцев max-c4

 
125 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

GlazZ
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
15 отзывов(-1)
$40
10 баллов
18 лет назад
Дизайн-макет для грузового и легкового шиномантажа
Все устроило! Заказчик четко дал знать что хочет видеть, постоянно был на связи, оплата последовала сразу после выполнения проекта. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Выполнил несколько макетов дизайна, каждый макет выполнен качественно и за короткий срок. Цель проекта была достигнута. Впредь буду и дальше работать с этим дизайнером.
Ответный отзыв
ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
18 лет назад
Необходимо сверстать PSD макет
HTML
Заказчик всегда на связи, оперативно курирует работу. Своевременная оплата. Надеюсь на постоянное сотрудничество.