$30
Необходимо два дизайн макета для сайта грузового и легкового шиномантажа. Срок 2 рабочих дня. Плачу по 370р за каждый макет. Обращаться по e-mail: [email protected] ...
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
18 лет назад
Необходимо два дизайн макета для сайта грузового и легкового шиномантажа. Срок 2 рабочих дня. Плачу по 370р за каждый макет. Обращаться по e-mail: [email protected] ...
Необходимо из PSD сверстать HTML. срок до вечера 7 мая =) подробнее пишите на ICQ 227-031-505 (я в инвисебле. пишите овечу тут же.)
Существует тема для системы управления сайтом RunCMS необходимо её переверстать с учетом xhtml1.1 и css2
Есть тема для RunCMS, в ней необходимо доработать (доверстать) некоторые элементы, так сказать поставить их на свое место.