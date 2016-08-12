max1mmus

Максим max1mmus

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Профессионально занимаюсь 3d визуализацией: интерьеры, экстерьеры, 3d модели. работаю в программах: 3dsMax, Corona Render, V-Ray, Photoshop, Marvelous Desigh, ZBrush. I am engaged in 3D visualization. Interiors, exteriors, 3D models. I work in programs: 3dsMax, Corona Render, V-Ray, Photoshop, Marvelous Desigh, ZBrush.

Отзывы заказчиков

reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать 3д модель помещения
Всё сделали, спасибо.
Заказчик оплату произвел вовремя, задачу по проекту поставил сразу понятную.
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