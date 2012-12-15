Нужно сделать звонок и задать пару вопросов по тел. на англ. Пишите сколько стоит. Срочно.
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Закрыт
12 лет назад
Нужно сделать звонок и задать пару вопросов по тел. на англ. Пишите сколько стоит. Срочно.
Сроки - сегодня-завтра. Нужно сверстать с нуля закладку проекта. За основу надо взять http://www.indiegogo.com/project/286468/widget Кроссбраузерность. Размеры: 220x380px Будет использоваться для вставки через iframe Размеры картинки 200x150px ...
Нужно исправить ошибки в текстах сайта на русском языке. Сроки - завтра днем.
Надо поправить верстку. Криво везде, кроме мозилы ) Нужно сделать, чтобы не плыло хотя бы в последних версиях браузеров. Переделанный шаблон с templatemonster. Нужно сделать завтра.