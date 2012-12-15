max_s1

Макс max_s1

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Звонок

    Нужно сделать звонок и задать пару вопросов по тел. на англ. Пишите сколько стоит. Срочно.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка

    $30

    Сроки - сегодня-завтра. Нужно сверстать с нуля закладку проекта. За основу надо взять http://www.indiegogo.com/project/286468/widget Кроссбраузерность. Размеры: 220x380px Будет использоваться для вставки через iframe Размеры картинки 200x150px ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поправить верстку

    $50

    Надо поправить верстку. Криво везде, кроме мозилы ) Нужно сделать, чтобы не плыло хотя бы в последних версиях браузеров. Переделанный шаблон с templatemonster. Нужно сделать завтра.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Верстка
Отличный заказчик ! Рад был поработать !
Всё делает быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Корректировка около 3-5к зн.
Очень приятно было поработать с Максом. Текущие вопросы решались молниеносно,так же молниеносно поступила и оплата. Задание было простым и понятным. Замечательный в работе и общении человек, рекомендую всем!
Очень доволен. Всё сделано в срок и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Поправить верстку
Отличный заказчик, хорошая и моментальная оплата. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Всё сделал быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв