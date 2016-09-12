maxandreevpro

Разработчик логотипов, фирменного стиля, баннеров и прочего, что можно ярко и оригинально нарисовать.

Максим Андреев, 19 лет. Студент МГИМО, турист, любитель графики :)

Работаю с проектами относительно недавно, в основном занимался дизайном "для себя".

За 4 года освоил несколько качественных графических инструментов (как растровых, так и векторных):

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Corel Draw

AutoCAD

Adobe Lightroom

Из своих, как работника, могу выделить: