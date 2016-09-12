maxandreevpro

Разработчик логотипов, фирменного стиля, баннеров и прочего, что можно ярко и оригинально нарисовать.
Максим Андреев, 19 лет. Студент МГИМО, турист, любитель графики :)
Работаю с проектами относительно недавно, в основном занимался дизайном "для себя".
За 4 года освоил несколько качественных графических инструментов (как растровых, так и векторных):
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Corel Draw
- AutoCAD
- Adobe Lightroom
- Ответственность
- Индивидуальный подход к заказчику
- Аутентичность
- Скорость выполнения работ (без потери качества данных работ)
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