maxandreevpro

Максим maxandreevpro

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработчик логотипов, фирменного стиля, баннеров и прочего, что можно ярко и оригинально нарисовать.

Максим Андреев, 19 лет. Студент МГИМО, турист, любитель графики :) 

Работаю с проектами относительно недавно, в основном занимался дизайном "для себя". 

За 4 года освоил несколько качественных графических инструментов (как растровых, так и векторных):

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator 
  • Corel Draw
  • AutoCAD
  • Adobe Lightroom
Из своих качеств, как работника, могу выделить:

  • Ответственность
  • Индивидуальный подход к заказчику
  • Аутентичность
  • Скорость выполнения работ (без потери качества данных работ)