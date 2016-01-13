maxforce33

Добрый день. Необходимо сделать качественный дизайн квиз лендинга, а также програмную часть. Обязательно чтобы была удобная админ панель, квиз хорошо отображался на всех устройствах. Обратите ваше внимание! Рассматриваю только специалистов которые уже делали квиз лендинги. Чтобы начать общения ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Приветствую, Необходимо сделать интересную красочную ифографику для одного блока в продающей странице тренинга. Тз вот [url=https://yadi.sk/i/kps_a8qAmAnij]https://yadi.sk/i/kps_a8qAmAnij[/url] По стилю нравятся такие варианты [url=https://yadi.sk/i/EAMyhHCTmAnnT]https://yadi.sk/i/EAMyhHCTmAnnT[/url] [url=http://seduce-her-tonight.ru/products/ystal/]http://seduce-her-tonight.ru/products/ystal/[/url] [url=http://seduce-her-tonight.ru/products/ohota/]http://seduce-her-tonight.ru/products/ohota/[/url] Прикрепляйте свои работы.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад