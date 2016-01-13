maxforce33

Максим Романюк maxforce33

 
32 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн и верстка квиз лендинга

    Добрый день. Необходимо сделать качественный дизайн квиз лендинга, а также програмную часть. Обязательно чтобы была удобная админ панель, квиз хорошо отображался на всех устройствах. Обратите ваше внимание! Рассматриваю только специалистов которые уже делали квиз лендинги. Чтобы начать общения ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать блок лендинга в виде инфографики

    $12

    Приветствую, Необходимо сделать интересную красочную ифографику для одного блока   в продающей странице тренинга. Тз вот [url=https://yadi.sk/i/kps_a8qAmAnij]https://yadi.sk/i/kps_a8qAmAnij[/url] По стилю нравятся такие варианты [url=https://yadi.sk/i/EAMyhHCTmAnnT]https://yadi.sk/i/EAMyhHCTmAnnT[/url] [url=http://seduce-her-tonight.ru/products/ystal/]http://seduce-her-tonight.ru/products/ystal/[/url] [url=http://seduce-her-tonight.ru/products/ohota/]http://seduce-her-tonight.ru/products/ohota/[/url] Прикрепляйте свои работы.

    Инфографика
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад