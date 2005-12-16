Jencess Software & Technologies, Inc. (www.jencess.com) на протяжении 22 лет разрабатывает и внедряет решения для Гольф-клубов, SPA. Программное обеспечение компании установлено более, чем в 900 местах по всему миру. В настоящее время Jencess формирует команду удаленных ...