maxik

Максим maxik

 
45 летУкраина/Донецк
19 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
C/C++/ObjectiveC/Qt programming for Windows/Linux/Mac OS X/iOS

Разработка системного и прикладного ПО любой сложности.

Огромный опыт в разработке серверов, сетевом и многопоточном программировании, аудио/видео обработке и стримиге (RTP/RTSP/SIP...)

Experience summary:

Programming languages: Assembler x86, C/C++, Objective-C, Java, Perl

- 10 years in C/C++ developing;

- 8 years in programming for Linux;

- 5 years in programing for Mac OS X and iOS;

- 2 years in Java/OSGI and Android.

AndroidiOSLinuxPerl

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