Jencess Software & Technologies, Inc. (www.jencess.com) на протяжении 22 лет разрабатывает и внедряет решения для Гольф-клубов, SPA. Программное обеспечение компании установлено более, чем в 900 местах по всему миру. В настоящее время Jencess формирует команду удаленных ...
C/C++/ObjectiveC/Qt programming for Windows/Linux/Mac OS X/iOS
Разработка системного и прикладного ПО любой сложности.
Огромный опыт в разработке серверов, сетевом и многопоточном программировании, аудио/видео обработке и стримиге (RTP/RTSP/SIP...)
Experience summary:
Programming languages: Assembler x86, C/C++, Objective-C, Java, Perl
- 10 years in C/C++ developing;
- 8 years in programming for Linux;
- 5 years in programing for Mac OS X and iOS;
- 2 years in Java/OSGI and Android.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Jencess Software & Technologies, Inc. (www.jencess.com) на протяжении 22 лет разрабатывает и внедряет решения для Гольф-клубов, SPA. Программное обеспечение компании установлено более, чем в 900 местах по всему миру. В настоящее время Jencess формирует команду удаленных ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад