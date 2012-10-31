Опыт работы создания сайтов и интернет-магазинов, их продвижения – 5 лет.

Опыт работы создания сайтов и интернет-магазинов, их продвижения – 5 лет.

Имеется портфолио, которое могу выслать Вам по Вашему желанию.

Знания и навыки : PHP, ASP.net, Ajax, JavaScript, CSS, Html, PhotoShop, Corel Draw, Macromedia Flash и др.;

СУБД: MsSQL, MySQL, Microsoft Access и др.

Все скрипты на создаваемых мной сайтах собственной разработки.

В стоимость входит создание удобной админ-панели для самостоятельного управления сайтом.

Контакты для связи со мной:

e-mail: [email protected]

ICQ: 351-458-979

Сертификат MCP в области программирования на С#.net