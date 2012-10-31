maxima

Максим Ким maxima

 
39 летУзбекистан/Ташкент
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Опыт работы создания сайтов и интернет-магазинов, их продвижения – 5 лет.

Опыт работы создания сайтов и интернет-магазинов, их продвижения – 5 лет.

Имеется портфолио, которое могу выслать Вам по Вашему желанию.

Знания и навыки : PHP, ASP.net, Ajax, JavaScript, CSS, Html, PhotoShop, Corel Draw, Macromedia Flash и др.;

СУБД: MsSQL, MySQL, Microsoft Access и др.

Все скрипты на создаваемых мной сайтах собственной разработки.

В стоимость входит создание удобной админ-панели для самостоятельного управления сайтом.

Контакты для связи со мной:

e-mail: [email protected]

ICQ: 351-458-979

Сертификат MCP в области программирования на С#.net

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $3000
от 90 дней
#3343
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
#3388
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#3391
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 30 дней
#5476