Опыт работы создания сайтов и интернет-магазинов, их продвижения – 5 лет.
Опыт работы создания сайтов и интернет-магазинов, их продвижения – 5 лет.
Имеется портфолио, которое могу выслать Вам по Вашему желанию.
Знания и навыки : PHP, ASP.net, Ajax, JavaScript, CSS, Html, PhotoShop, Corel Draw, Macromedia Flash и др.;
СУБД: MsSQL, MySQL, Microsoft Access и др.
Все скрипты на создаваемых мной сайтах собственной разработки.
В стоимость входит создание удобной админ-панели для самостоятельного управления сайтом.
Контакты для связи со мной:
e-mail: [email protected]
ICQ: 351-458-979
Сертификат MCP в области программирования на С#.net
Системы управления (CMS)
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#3343
Интернет-магазины
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Веб-программирование
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#3391
Сайты «под ключ»
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#5476