Начинающий фрилансер
Начинающий фрилансер, как говорится работой не брезгую, открыт для заявок.
Долгое время занимаюсь работой разного плана, как в IT сфере, так и в юридической.
Так же готов браться за новые для меня проекты, развиваться в новых направлениях.
Тестирование ПО
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#81
Служба поддержки
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#93
Системное администрирование
нет отзывов
$4/час
от $2от 1 дня
#137
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#175
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#291
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
#728