Начинающий фрилансер

Начинающий фрилансер, как говорится работой не брезгую, открыт для заявок.

Долгое время занимаюсь работой разного плана, как в IT сфере, так и в юридической.

Так же готов браться за новые для меня проекты, развиваться в новых направлениях.