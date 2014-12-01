Программист на постоянную работу на разработку сайтов под ключ. Оплата по факту выполненных работ. Подробности в личку.
Сайты «под ключ»1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Программист на постоянную работу на разработку сайтов под ключ. Оплата по факту выполненных работ. Подробности в личку.
Необходимо сделать сайт, для организации которая находится в Новосибирске и занимается установкой и монтажом отопления. Сайт должен быть адаптирован под поисковые системы "Яндекс", "Google". Включал в себя обратную связь, и целевое действие звонок или ...