Требуется специалист по SMM и SMO для привлечения новых клиентов в сетевой маркетинг через социальные сети. Задача включает раскрутку аккаунтов в Instagram, ВК и других платформах. Необходимы эффективные стратегии для увеличения целевой аудитории и повышения активности подписчиков.
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день!Прошу рассмотреть такое ТЗ.Есть готовая программа (исходников предыдущий программист не оставил).Эта программа автоматически заполняет произвольное кол-во текстовых (юридических) документов такими значениями, как: ФИО, адреса, наименования банков, должности, номера телефонов и т.д.На данный момент программа ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть программа автоматического заполнения шаблонов юрдокументов. В нее вносятся данные (ФИО, адреса, банк, наимнование суда и т.д.), которые автоматически разносятся по произвольному кол-ву шаблонов юридических документов. Требуется ее усовершенствовать.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть комплект из 5-и предсудебных заявлений в банк (5-14 стр. формата А4 за 1-о заявление). По сути, это шаблоны, в которые требуется автоматически в определенных местах подставлять ФИО, адрес, номер банковского счета, наименование банка ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад