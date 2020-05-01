Требуется специалист по SMM и SMO для привлечения новых клиентов в сетевой маркетинг через социальные сети. Задача включает раскрутку аккаунтов в Instagram, ВК и других платформах. Необходимы эффективные стратегии для увеличения целевой аудитории и повышения активности подписчиков.