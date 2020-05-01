mdtimoff

Дмитрий mdtimoff

 
53 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$38
выплачено фрилансерам
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  • Привлечение целевой аудитории

    Требуется специалист по SMM и SMO для привлечения новых клиентов в сетевой маркетинг через социальные сети. Задача включает раскрутку аккаунтов в Instagram, ВК и других платформах. Необходимы эффективные стратегии для увеличения целевой аудитории и повышения активности подписчиков.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна программа для заполнения юр. документов

    Добрый день!Прошу рассмотреть такое ТЗ.Есть готовая программа (исходников предыдущий программист не оставил).Эта программа автоматически заполняет произвольное кол-во текстовых (юридических) документов такими значениями, как: ФИО, адреса, наименования банков, должности, номера телефонов и т.д.На данный момент программа ...

    SQLite
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется усовершенствование готовой программы (на Python)

    Есть программа автоматического заполнения шаблонов юрдокументов. В нее вносятся данные (ФИО, адреса, банк, наимнование суда и т.д.), которые автоматически разносятся по произвольному кол-ву шаблонов юридических документов.  Требуется ее усовершенствовать.

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание шаблонов юридических документов

    Есть комплект из 5-и предсудебных заявлений в банк (5-14 стр. формата А4 за 1-о заявление). По сути, это шаблоны, в которые требуется автоматически в определенных местах подставлять ФИО, адрес, номер банковского счета, наименование банка ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$38
10 баллов
4 года назад
Нужна программа для заполнения юр. документов
SQLite
Хороший заказчик. Оплата без задержек, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличная работа. Дмитрий реализовал задачу как нельзя лучше, предложив свои идеи при этом, которые оказались полезными. Что называется, продемонстрировал творческий подход.
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Chelovekov_Artem
Артём 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Создание шаблонов юридических документов
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ, быстрая оплата.
Работа выполнена на "отлично".
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