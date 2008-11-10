Нужен профессиональный и красивый дизайн сайта визитки компании, практикующейся по производству и продаже фибросковов и эндоскопов. Сайт должен быть на англиЦком языке. Должно быть всего лишь несколько страниц: 1. MAIN PAGE 2. ABOUT US 3. CONTACT US 4. PRODUCTS ...
- $250Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $700
Нужен профессиональный и красивый дизайн EBAY интернет магазина Канадской компании, практикующейся по производству и продаже фибросковов и эндоскопов. МАЗГАЗИН И ВЕСЬ ДИЗАЙН должен быть на англиЦком языке. Уже существует сайт http://stores.ebay.com/Endoscopes-Fiberscopes-Borescopes c продуктами. Нужен поллный редизайн ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужен профессиональный и красивый дизайн 2-х информационных сайтов компании, практикующейся по производству и продаже фибросковов и эндоскопов. Сайт должен быть на англиЦком языке. Уже существует сайт endoscopy4you.com и сайт endoscopy4vet.com со статьями и описанием продуктов. Нужен ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $200
Нужен профессиональный и красивый дизайн сайта визитки компании, практикующейся по производству и продаже фибросковов и эндоскопов. Сайт должен быть на англиЦком языке. Должно быть всего лишь несколько страниц: 1. MAIN PAGE 2. ABOUT US 3. CONTACT US 4. PRODUCTS ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад