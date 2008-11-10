medit_inc

Виктор Журомский medit_inc

 
46 летКанада/Виннипег
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Канадская компания по производству и продаже фиброскопов и эндоскопов.

  • Дизайн сайта-визитки для компании - meditinc.com

    $250

    Нужен профессиональный и красивый дизайн сайта визитки компании, практикующейся по производству и продаже фибросковов и эндоскопов. Сайт должен быть на англиЦком языке. Должно быть всего лишь несколько страниц: 1. MAIN PAGE 2. ABOUT US 3. CONTACT US 4. PRODUCTS ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн ebay магазина под ключ

    $700

    Нужен профессиональный и красивый дизайн EBAY интернет магазина Канадской компании, практикующейся по производству и продаже фибросковов и эндоскопов. МАЗГАЗИН И ВЕСЬ ДИЗАЙН должен быть на англиЦком языке. Уже существует сайт http://stores.ebay.com/Endoscopes-Fiberscopes-Borescopes c продуктами. Нужен поллный редизайн ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн 2-х информационных сайтов компании

    $1000

    Нужен профессиональный и красивый дизайн 2-х информационных сайтов компании, практикующейся по производству и продаже фибросковов и эндоскопов. Сайт должен быть на англиЦком языке. Уже существует сайт endoscopy4you.com и сайт endoscopy4vet.com со статьями и описанием продуктов. Нужен ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки для компании - meditinc.com

    $200

    Нужен профессиональный и красивый дизайн сайта визитки компании, практикующейся по производству и продаже фибросковов и эндоскопов. Сайт должен быть на англиЦком языке. Должно быть всего лишь несколько страниц: 1. MAIN PAGE 2. ABOUT US 3. CONTACT US 4. PRODUCTS ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад