Ольга Медведева medvedevaolga170medvedevaolga170
43 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер, корректура текстов
Высшее образование по специальности "Маркшейдерское дело", квалификация горный инженер. Кандидат технических наук по специальности "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых" , старший научный сотрудник по специальности "Геотехническая и горная механика", стипендиат Президента и Национальной академии наук Украины для молодых ученых, автор более 60 научных работ.
Портфолио
- Пишу качественные и грамотные тексты144 просмотра
Рерайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $5от 1 дня
#226
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1.5/час
от $5от 1 дня
#651
Копирайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $5от 1 дня
#2007