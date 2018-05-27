Копирайтер, корректура текстов

Высшее образование по специальности "Маркшейдерское дело", квалификация горный инженер. Кандидат технических наук по специальности "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых" , старший научный сотрудник по специальности "Геотехническая и горная механика", стипендиат Президента и Национальной академии наук Украины для молодых ученых, автор более 60 научных работ.