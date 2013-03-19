mega775

Елена mega775

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Работаю на результат.

Блог под ключ на WordPress, доработки. 

Контекстная реклама. Настройка рекламной компании. Рациональное расходование бюджета.

Контент-менеджмент,наполнение сайтов и интернет-магазинов информацией.

Тексты, статьи, рерайт. Создание и администрирование групп в социальных сетях.

Специалист по работе с клиентами

Работа с холодными звонками и текущей документацией.

Менеджер по персоналу.

Блог под ключ на WordPress за 3800 руб.Что входит в стоимость:

  • Регистрация домена на год и бесплатного хостинга, настройка DNS-серверов;
  • Установка и настройка последней версии WordPress;
  • Установка выбранной темы (сообщаете желаемую тему или подбираем ее вместе);
  • Создание необходимых страниц и рубрик на блоге + тестовое наполнение;
  • Создание необходимого меню на блоге;
  • Установка и настройка базовых плагинов;
  • Настройка безопасности блога, настройка зашиты от спама;
  • Создание и настройка файлов robots.txt и .htaccess;
  • Регистрация блога в сервисах статистики — Liveinternet, Яндекс Метрика;
  • Консультации поведению блога, рекомендации по его продвижению.
На выходе вы получаете полностью готовый к работе блог, который останется лишь наполнить

контентом.

Доп. работы по улучшению блога - стоимость 6800 руб. Это предложение включает в себя все работы по созданию блога + доработки:

  • Установка и настройка расширенного набора плагинов;
  • Чистка темы блога от«мусора» — удаление внешних ссылок, правка кода;
  • Создание подписки на логе;
  • Профессиональная,либо первичная SEO-оптимизация блога;
  • Создание социальных кнопок на блоге;
  • Создание рекламных областей на блоге по Вашему желанию;
  • Регистрация блога в популярных поисковых системах;
  • Создание форм заказана блоге по Вашему желанию.
Срок исполнения заявки — в зависимости от объема заказа, от 2-х до 7-и дней.

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    Закрыт
    12 лет назад