Добрый день! Нужно сделать сайт на тему - доставка суши. Интересует сроки, стоимость создания и продвижения по Нижнему Новгороду. Для примера, киким должен быть сайт, ниже приведены ссылки. Копировать не надо. Это просто для общего ...
Работаю на результат.
Блог под ключ на WordPress, доработки.
Контекстная реклама. Настройка рекламной компании. Рациональное расходование бюджета.
Контент-менеджмент,наполнение сайтов и интернет-магазинов информацией.
Тексты, статьи, рерайт. Создание и администрирование групп в социальных сетях.
Специалист по работе с клиентами
Работа с холодными звонками и текущей документацией.
Менеджер по персоналу.
Блог под ключ на WordPress за 3800 руб.Что входит в стоимость:
- Регистрация домена на год и бесплатного хостинга, настройка DNS-серверов;
- Установка и настройка последней версии WordPress;
- Установка выбранной темы (сообщаете желаемую тему или подбираем ее вместе);
- Создание необходимых страниц и рубрик на блоге + тестовое наполнение;
- Создание необходимого меню на блоге;
- Установка и настройка базовых плагинов;
- Настройка безопасности блога, настройка зашиты от спама;
- Создание и настройка файлов robots.txt и .htaccess;
- Регистрация блога в сервисах статистики — Liveinternet, Яндекс Метрика;
- Консультации поведению блога, рекомендации по его продвижению.
контентом.
Доп. работы по улучшению блога - стоимость 6800 руб. Это предложение включает в себя все работы по созданию блога + доработки:
- Установка и настройка расширенного набора плагинов;
- Чистка темы блога от«мусора» — удаление внешних ссылок, правка кода;
- Создание подписки на логе;
- Профессиональная,либо первичная SEO-оптимизация блога;
- Создание социальных кнопок на блоге;
- Создание рекламных областей на блоге по Вашему желанию;
- Регистрация блога в популярных поисковых системах;
- Создание форм заказана блоге по Вашему желанию.
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- Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт12 лет назад