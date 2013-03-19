Работаю на результат.

Блог под ключ на WordPress, доработки.

Контекстная реклама. Настройка рекламной компании. Рациональное расходование бюджета.

Контент-менеджмент,наполнение сайтов и интернет-магазинов информацией.

Тексты, статьи, рерайт. Создание и администрирование групп в социальных сетях.

Специалист по работе с клиентами

Работа с холодными звонками и текущей документацией.

Менеджер по персоналу.

Блог под ключ на WordPress за 3800 руб.Что входит в стоимость:

Регистрация домена на год и бесплатного хостинга, настройка DNS-серверов;

Установка и настройка последней версии WordPress;

Установка выбранной темы (сообщаете желаемую тему или подбираем ее вместе);

Создание необходимых страниц и рубрик на блоге + тестовое наполнение;

Создание необходимого меню на блоге;

Установка и настройка базовых плагинов;

Настройка безопасности блога, настройка зашиты от спама;

Создание и настройка файлов robots.txt и .htaccess;

Регистрация блога в сервисах статистики — Liveinternet, Яндекс Метрика;

Консультации поведению блога, рекомендации по его продвижению.

На выходе вы получаете полностью готовый к работе блог, который останется лишь наполнить

контентом.

Доп. работы по улучшению блога - стоимость 6800 руб. Это предложение включает в себя все работы по созданию блога + доработки:

Установка и настройка расширенного набора плагинов;

Чистка темы блога от«мусора» — удаление внешних ссылок, правка кода;

Создание подписки на логе;

Профессиональная,либо первичная SEO-оптимизация блога;

Создание социальных кнопок на блоге;

Создание рекламных областей на блоге по Вашему желанию;

Регистрация блога в популярных поисковых системах;

Создание форм заказана блоге по Вашему желанию.

Срок исполнения заявки — в зависимости от объема заказа, от 2-х до 7-и дней.