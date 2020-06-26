Разработка ПО, внедение систем

Более 10 лет опыта в разработке и внедрении информационных систем состоящих из сервера, сайта, настольного и мобильного приложения на платформах Microsoft, IBM Rational Jazz, JIRA, 1C, Android, SAP для решения задач бизнеса в сфере документооборота, управления проектами, управления качеством, бюджетирования.

Опыт преподавательской деятельности более 7 лет, преподавание в компьютерных классах как курсов Microsoft так и по собственным авторским программам содержащим теорию и практику в объеме до 40 часов для рекомендуемой аудитории 15 человек.