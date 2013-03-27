По специальности редактор. Создаю авторские тексты в сжатые сроки.

Ответственный работник, с умением правильно понимать задания работодателя. С высшим образованием редактора, корректора и с опытом работы. Также есть опыт работы в области журналистики. Опытный пользователь ПК и офисных программ. Цель моей работы - это качественно и ответственно выполнить Ваш заказ в указанный срок!

Я занимаюсь созданием:

- статей для наполнения сайтов и блогов на украинском и русском языке;

- информационных статей;

- набором текста в любом виде;

- редактированием и корректировкой текстов.

В итоге сотрудничества Вы получите уникальный контент, легкий и приятный для чтения, грамотные тексты.