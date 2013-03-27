melona555

Оксана melona555

 
34 годаУкраина/Белая Церковь
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
По специальности редактор. Создаю авторские тексты в сжатые сроки.

Ответственный работник, с умением правильно понимать задания работодателя. С высшим образованием редактора, корректора и с опытом работы. Также есть опыт работы в области журналистики. Опытный пользователь ПК и офисных программ. Цель моей работы - это качественно и ответственно выполнить Ваш заказ в указанный срок!

Я занимаюсь созданием:

- статей для наполнения сайтов и блогов на украинском и русском языке;

- информационных статей;

- набором текста в любом виде;

- редактированием и корректировкой текстов.

В итоге сотрудничества Вы получите уникальный контент, легкий и приятный для чтения, грамотные тексты.

Отзывы заказчиков
spidernet_com_ua
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется копирайтер для длительного сотрудничеств
Оксана отлично справилась с заданием – предоставила качественный материал в установленные сроки. Будем сотрудничать и дальше.
milk-nuts
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Серия статей на тему "Здоровый образ жизни"
Оксана участвовала в нашем небольшом конкурсе и быстрее всех написала качественную и грамотную статью. Будем работать и дальше.
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Требуется автор блога: текстиль, постельное белье
Оксана участвовала на конкурсной основе в вакансии постоянного автора. Из десяти претендентов ее статья была одной из лучших, а с учетом соотношения цена-качества - и вообще лучшей. Несмотря на то, что конкретно по этой вакансии заказчик выбрал другого исполнителя, смело могу поставить Оксане 10 из 10 - хороший текст, постоянный онлайн, адекватная цена, приятный слог. Спасибо!
С Евгением действительно приятно работать. Суть задания излагает четко и понятно, всегда на связи (т.е. любые вопросы можно уточнить без проблем), работу оплачивает вовремя по договоренности. Так что всем рекомендую данного работодателя.
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