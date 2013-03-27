По специальности редактор. Создаю авторские тексты в сжатые сроки.
Ответственный работник, с умением правильно понимать задания работодателя. С высшим образованием редактора, корректора и с опытом работы. Также есть опыт работы в области журналистики. Опытный пользователь ПК и офисных программ. Цель моей работы - это качественно и ответственно выполнить Ваш заказ в указанный срок!
Я занимаюсь созданием:
- статей для наполнения сайтов и блогов на украинском и русском языке;
- информационных статей;
- набором текста в любом виде;
- редактированием и корректировкой текстов.
В итоге сотрудничества Вы получите уникальный контент, легкий и приятный для чтения, грамотные тексты.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Оксана отлично справилась с заданием – предоставила качественный материал в установленные сроки. Будем сотрудничать и дальше.
$40
10 баллов
11 лет назад
Оксана участвовала в нашем небольшом конкурсе и быстрее всех написала качественную и грамотную статью. Будем работать и дальше.
$3
10 баллов
11 лет назад
Оксана участвовала на конкурсной основе в вакансии постоянного автора. Из десяти претендентов ее статья была одной из лучших, а с учетом соотношения цена-качества - и вообще лучшей. Несмотря на то, что конкретно по этой вакансии заказчик выбрал другого исполнителя, смело могу поставить Оксане 10 из 10 - хороший текст, постоянный онлайн, адекватная цена, приятный слог. Спасибо!
Ответный отзыв
С Евгением действительно приятно работать. Суть задания излагает четко и понятно, всегда на связи (т.е. любые вопросы можно уточнить без проблем), работу оплачивает вовремя по договоренности. Так что всем рекомендую данного работодателя.