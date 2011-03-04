merchant27

Дмитрий merchant27

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Заполнить акк в инсте

    Требуется заполнить новорег аккаунт в Instagram для рекомендаций продукции сетевой компании. Используйте рерайт и примеры из предоставленных ссылок. Срок выполнения — максимально быстро.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация и чертежи в автокаде для ЭП

    Требуется вычертить чертежи для ЭП (планы, фасады, разрезы, кровля) с отсканированных чертежей РП индивидуального жилого дома общей площадью около 300 кв.м. Также нужно будет чертежи деревянной бани на 24 кв.м., гаража, 1-ой секции забора. ...

    AutoCAD
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Визуализация

    Требуется визуализация небольшого 2-х эт. домика. Ребят, домик простенький, но надо вкусно... будут исходники: автокад, планы, фасады дополнительно может потребоваться вычертить планы, фасады, 2 разреза.

    AutoCAD
    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

4kostya4
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
8 баллов
11 лет назад
Чертежи архитектуры стадии ЭП
Спасибо, сделка совершилась!
Отличная работа, качественно, быстро, в срок... для меня и моих заказчиков важна такая отзывчивость... Рекомендую...
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