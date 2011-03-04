merchant27

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- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
есть планировка 1-эт дома с мансардой, площ 160 кв.м . Нужны чертежи для ЭП - планы, фасады, разрезы, кровляПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется вычертить чертежи для ЭП (планы, фасады, разрезы, кровля) с отсканированных чертежей РП индивидуального жилого дома общей площадью около 300 кв.м. Также нужно будет чертежи деревянной бани на 24 кв.м., гаража, 1-ой секции забора. ...3D-графика10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется визуализация небольшого 2-х эт. домика. Ребят, домик простенький, но надо вкусно... будут исходники: автокад, планы, фасады дополнительно может потребоваться вычертить планы, фасады, 2 разреза.3D-графика1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$90
8 баллов
11 лет назад
Спасибо, сделка совершилась!
Ответный отзыв
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