merchant27

Требуется вычертить чертежи для ЭП (планы, фасады, разрезы, кровля) с отсканированных чертежей РП индивидуального жилого дома общей площадью около 300 кв.м. Также нужно будет чертежи деревянной бани на 24 кв.м., гаража, 1-ой секции забора. ...