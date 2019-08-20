merezkoaleksandr

Добрый день небольшие задачи по wp,пункты: 9, 12, 14 сайт boostvendor.com тз во вложении.
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужна верстка по готовым макетам. Адаптивная, по БЭМ, с использованием SCSS или LESS (важно). Макетов для мобильных нет, придется импровизировать) Несколько скринов для понимания: https://yadi.sk/d/x-Lpzmg8hIfBYg https://yadi.sk/d/Zd08tkv3Jb1NIw ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть небольшие задачи по wp , которые нужно сделать сегодня сайт http://boostvendor.com Тз во вложении, жду оценку. Ребят без репутации прошу не тревожить, поскольку нужно задачи реализовать, а не "исполнить".Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! сайт http://alpine-oil.ru/ Необходимо сделать: 1. Удаление товара из корзины 2. Сортировка товара, первый товар должен идти с ценой 3. Добавить фильтр поиска масла по вязкости(10w40, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад