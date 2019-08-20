merezkoaleksandr

Александр Мережко merezkoaleksandr

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка по готовым макетам

    Добрый день!  Нужна верстка по готовым макетам.  Адаптивная, по БЭМ, с использованием SCSS или LESS (важно).  Макетов для мобильных нет, придется импровизировать)  Несколько скринов для понимания:  https://yadi.sk/d/x-Lpzmg8hIfBYg  https://yadi.sk/d/Zd08tkv3Jb1NIw  ...

    SCSS
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Задачи по wp

    Есть небольшие задачи по wp , которые нужно сделать сегодня сайт http://boostvendor.com Тз во вложении, жду оценку. Ребят без репутации прошу не тревожить, поскольку нужно задачи реализовать, а не "исполнить".

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактирование сайта

    Добрый день! сайт http://alpine-oil.ru/   Необходимо сделать:  1. Удаление товара из корзины  2. Сортировка товара, первый товар должен идти с ценой   3. Добавить фильтр поиска масла по вязкости(10w40, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад