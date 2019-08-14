Редактирование сайта

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Закрыт4 заявки145 просмотров

Добрый день! сайт http://alpine-oil.ru/  

Необходимо сделать: 

1. Удаление товара из корзины 

2. Сортировка товара, первый товар должен идти с ценой  

3. Добавить фильтр поиска масла по вязкости(10w40, 5w30 и т.д.)  

4. Исправление косяка с переходом на последнии страницы( если перейти на последние страницы, цифры первых страниц отображаются некорректно) 

5.Советы экспертов либо добавить разные, либо удалить вовсе эту вкладку 

6.Кликабельные телефоны 

7.Виджет обратного звонка 

8. Фавикон – лого 

9. Ssl-сертификат 

6 лет назад
merezkoaleksandr
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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