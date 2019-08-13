Настроить расширенную электронную торговлю в Я.Метрике и GA

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Сайт на wordpress

необходимо настроить ecommerce в обоих системах на:

  • detail – просмотр карточки товара;
  • add/remove – добавление/удаление товара в/из корзины;
  • purchase – транзакция
WordPress
6 лет назад
motolex
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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