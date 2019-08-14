Добавить доп. функции в модуле opencart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок138 просмотров

Всем доброго времени суток. Нужно добавить в модуле возможность выделить все и снять выделение.

Пример на фото.

Opencart
6 лет назад
teresshka
39 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

shkolin
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Спасибо. Быстро и легко добавил доп. функцию в модуле. Буду обращаться еще.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

shkolin
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад