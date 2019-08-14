Лэндинг: https://bit.ly/31D3DQF Нужно его скопировать, поменяв дизайн (цвета, шрифты, размеры блоков, чтобы он меньше походил на исходный), и чтобы всё работало. Поставить Яндекс Метрику. Настроить цели. Лэндинг сейчас про ремонт, а ...
Добавить доп. функции в модуле opencart 2.3
Всем доброго времени суток. Нужно добавить в модуле возможность выделить все и снять выделение.
Пример на фото.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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