Скопировать лэндинг, поменять дизайн

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Закрыт8 заявок305 просмотров

Лэндинг: https://bit.ly/31D3DQF

Нужно его скопировать, поменяв дизайн (цвета, шрифты, размеры блоков, чтобы он меньше походил на исходный), и чтобы всё работало.

Поставить Яндекс Метрику. Настроить цели. 

Лэндинг сейчас про ремонт, а будет про дизайн интерьера. Тексты и картинки предоставим. 

У лэндинга 3 блока: 

1) Первый экран с оффером и кнопкой. 

2) Встроенный квиз. 

После заполнения которого (ВНИМАНИЕ!) стоимость отправляется пользователю по СМС, а нам на почту прилетает его номер телефона. Систему СМС-информирования нужно будет подключить. 

3) Подгрузка проектов из Инстаграма с кнопкой перехода в Инстаграм. 

Лэндинг адаптивный и кроссбраузерный, таким и должен остаться - адаптивным и кроссбраузерным. 

Внимательно изучите этот лэндос, и уже после этого пишите сроки и стоимость!

Предложения без сроков и стоимости рассматривать не будем. 

6 лет назад
ioprst
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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