Скопировать лэндинг, поменять дизайн

Лэндинг: https://bit.ly/31D3DQF

Нужно его скопировать, поменяв дизайн (цвета, шрифты, размеры блоков, чтобы он меньше походил на исходный), и чтобы всё работало.

Поставить Яндекс Метрику. Настроить цели.

Лэндинг сейчас про ремонт, а будет про дизайн интерьера. Тексты и картинки предоставим.

У лэндинга 3 блока:

1) Первый экран с оффером и кнопкой.

2) Встроенный квиз.

После заполнения которого (ВНИМАНИЕ!) стоимость отправляется пользователю по СМС, а нам на почту прилетает его номер телефона. Систему СМС-информирования нужно будет подключить.

3) Подгрузка проектов из Инстаграма с кнопкой перехода в Инстаграм.

Лэндинг адаптивный и кроссбраузерный, таким и должен остаться - адаптивным и кроссбраузерным.

Внимательно изучите этот лэндос, и уже после этого пишите сроки и стоимость!

Предложения без сроков и стоимости рассматривать не будем.