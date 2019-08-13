Выполнение ТЗ от СЕО - специалиста на движке Вердпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки187 просмотров

Нужно выполнить ТЗ от сео специалистов само ТЗ предоставлю в личной переписке и обсудим стоимость и сроки. Если все всех устроит то нужен человек для частых заказов. Примечание сайт сейчас реализован как мультисайт если нет опыта работы с такой спецификой реализации то не стоит подавать заявки.

6 лет назад
academic007
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров