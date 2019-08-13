Программирование на joomla. Подправить сайт

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Закрыт1 заявка217 просмотров

https://i.imgur.com/rwSwvXb.png

подправить. у нас вроде правили эту ошибку - все заработало - видимо не

до конца - или по всем категориям подправили. сколько денег? времени?

и вторая задача.

Таблицу добавить можно как у них? Чтобы также ее гугл подхватывал? И

вопрос можно это сделать может модулем (показывает ее или нет - галочкой

- чтобы на странице выводился любой) и забивать для каждой страницы

свою таблицу? Может плагин какой есть? Если нет - сколько денег сделать?

https://i.imgur.com/vrgJdex.png

https://www.impocar.ru/moskow/

https://i.imgur.com/kH0DSSf.png

Joomla
6 лет назад
guest_15632682215957
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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