Скорость загрузки сайта - полный спектр работ для Google page speed

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

нужная глубокая отпимизация wordpress проекта чтобы вывести сайт в зеленую зону Google page speed 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.trio-lux.de&tab=mobile

нужно не просто оптимизировать картинки и установить пару плагинов

нужен человек который разбирается в этом вопросе серьезно

в отклике или в приват - напишите пожалуйста список работ которые вы собираетесь произвести с сайтом для улучшения скорости загрузки  

WordPress
6 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров