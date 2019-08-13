Скорость загрузки сайта - полный спектр работ для Google page speed

нужная глубокая отпимизация wordpress проекта чтобы вывести сайт в зеленую зону Google page speed

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.trio-lux.de&tab=mobile

нужно не просто оптимизировать картинки и установить пару плагинов

нужен человек который разбирается в этом вопросе серьезно

в отклике или в приват - напишите пожалуйста список работ которые вы собираетесь произвести с сайтом для улучшения скорости загрузки