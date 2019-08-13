Нужно подключить "Универсальная форма оплаты Unitpay", доп информация здесь: http://blog.unitpay.ru/2017/11/kakpodkluchit.html Всего на сайте есть 6 различных цен и 3 формы оплаты. 2 формы с уже проставленной ценой. Одна где четыре цены и ...
Скорость загрузки сайта - полный спектр работ для Google page speed
нужная глубокая отпимизация wordpress проекта чтобы вывести сайт в зеленую зону Google page speed
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.trio-lux.de&tab=mobile
нужно не просто оптимизировать картинки и установить пару плагинов
нужен человек который разбирается в этом вопросе серьезно
в отклике или в приват - напишите пожалуйста список работ которые вы собираетесь произвести с сайтом для улучшения скорости загрузки
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