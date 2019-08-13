Доделать сайт

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки109 просмотров

CMS: activeitzone – active super shop 

1. Сделать авторизацию через вк и ок 

2. Исправить гугл мапс (не показывает на карте, когда прописываешь адрес), и авторизацию через гугл ( не копирует данные) 

3. Нужны кнопки поделится в вк, ок и др. 

З.Ы. Внимательно осмотрите цмс, справитесь ли вы! 

Работаем по безопасной сделке, либо без предоплаты.

6 лет назад
guest_15657046664422
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров