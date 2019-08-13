Доработка сайта на опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок95 просмотров

Изменить карточку товара и всплывающее окно.

Писать только тем у кого достаточно опыта с данным движком.

Opencart
6 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров