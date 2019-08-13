Доработать сайт на vue.js

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок148 просмотров

Нужно доработать одностраничный сайт на vue.js print-sprint.com  Задания указаны в скриншотах

Vue.js
6 лет назад
Nik_o_lay
Николай 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров