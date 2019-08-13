Создать личный кабинет для сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок182 просмотра

Нужен программист для создания личного кабинета для сайта на битриксе.

Опишу приблизительно, что нужно сделать. Напишите возможно ли, сколько по срокам будет, какая стоимость. Спасибо!  

По структуре необходимо 4 пункта:  

1) статус  

2) документы (с возможностью скачать)  

3) документы (с возможностью скачать и посмотреть сразу)  

4) форма обратной связи  

По взаимодействию:  

1) клиент заключает договор  

2) менеджер регистрирует его в системе  

3) клиенту приходит оповещение на почту с доступами к ЛК  

4) клиент видит спец панель  

5) менеджеры могут загружать инфу конкретному клиенту, менять статусы и тп

6 лет назад
aliona_88
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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