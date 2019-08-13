Лэндинг: https://bit.ly/31D3DQF Нужно его скопировать, поменяв дизайн (цвета, шрифты, размеры блоков, чтобы он меньше походил на исходный), и чтобы всё работало. Поставить Яндекс Метрику. Настроить цели. Лэндинг сейчас про ремонт, а ...
Парсер реестров саморегулируемых организаций с сайта Росреестр
Парсер реестров саморегулируемых организаций с сайта Росреестра
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/present_new/cc_sro_reestr/!ut/p/z1/jY69DsIwDAYfyXYa0a4OPwZSQTJUtFlQpioCCgPi-YkqFoYWvFm603cQoIUwxFfq4zPdh3jNfxcWZ6QtE2tlK1cb9MKVMU4IUcNpBMTrNS01WfFUIu_YUkGCeCQI__gzwOhPHGP2w_cEGlsg7w-bZsW1ytAHmEv8NdLlyHIyUhQ8bk2LyV3ehGRflQ!!/p0/IZ7_01HA1A42K8PLB0QGA8BBPG10G2=CZ6_01HA1A42K8PLB0QGA8BBPG1004=LA0=Espf_ActionName!spf_ActionListener=spf_strutsAction!QCB2freestr.do==/?reestr=5&reset=1&excluded=false&filterName=sroFilter#Z7_01HA1A42K8PLB0QGA8BBPG10G2
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужно подключить "Универсальная форма оплаты Unitpay", доп информация здесь: http://blog.unitpay.ru/2017/11/kakpodkluchit.html Всего на сайте есть 6 различных цен и 3 формы оплаты. 2 формы с уже проставленной ценой. Одна где четыре цены и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужно сделать систему для проведения автоквестов. Подробности в прикрепленных файлахВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужно доработать одностраничный сайт на vue.js print-sprint.com Задания указаны в скриншотахВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Изменить карточку товара и всплывающее окно. Писать только тем у кого достаточно опыта с данным движком.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
нужная глубокая отпимизация wordpress проекта чтобы вывести сайт в зеленую зону Google page speed https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.trio-lux.de&tab=mobile нужно не просто оптимизировать картинки и установить пару плагинов нужен человек который разбирается в этом ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $45
CMS: activeitzone – active super shop 1. Сделать авторизацию через вк и ок 2. Исправить гугл мапс (не показывает на карте, когда прописываешь адрес), и авторизацию через гугл ( не копирует данные) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно выполнить ТЗ от сео специалистов само ТЗ предоставлю в личной переписке и обсудим стоимость и сроки. Если все всех устроит то нужен человек для частых заказов. Примечание сайт сейчас реализован как мультисайт если нет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
https://i.imgur.com/rwSwvXb.png подправить. у нас вроде правили эту ошибку - все заработало - видимо не до конца - или по всем категориям подправили. сколько денег? времени? и вторая задача. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно организовать поиск на сайте как на картинке (вложение), товары подшипники, нужно сделать поиск по размерам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад