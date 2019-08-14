Необходимо написать парсер для bankrot fedresurs ru.

Парсер должен парсить раздел «сообщения» по определенному фильтру, просматривать каждое найденное сообщение, и при наличии в нем одного из ключевых слов, сохранять ссылку на это сообщение.

Список ссылок на сообщения, в которях были найдены ключевые слова, нужно отправляем на заданный адрес электронной почты, что будет окончанием цикла работы парсера.

Ранее отправленные ссылки следует не дублировать на почту