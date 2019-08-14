Написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок121 просмотр

Необходимо написать парсер для bankrot fedresurs ru. 

Парсер должен парсить раздел «сообщения» по определенному фильтру, просматривать каждое найденное сообщение, и при наличии в нем одного из ключевых слов, сохранять ссылку на это сообщение. 

Список ссылок на сообщения, в которях были найдены ключевые слова, нужно отправляем на заданный адрес электронной почты, что будет окончанием цикла работы парсера. 

Ранее отправленные ссылки следует не дублировать на почту

6 лет назад
yagodinskiynikit
Никита 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров