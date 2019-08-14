Создать платежный терминал для начисление бонусов и системы лояльности на мойку самообслуживания

Нужно разработать программу лояльности для мойки самообслуживания включая с металлом.

Клиент запихивает средства и выбирает получить жетоны или зайти в систему.

За определенную сумму полученных средств начисляются% на карту лояльности. Он может впоследствии использовать их. Привязка к номеру телефона клиента.

Следующий этап – разработка мобильного приложения.