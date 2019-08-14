Лэндинг: https://bit.ly/31D3DQF Нужно его скопировать, поменяв дизайн (цвета, шрифты, размеры блоков, чтобы он меньше походил на исходный), и чтобы всё работало. Поставить Яндекс Метрику. Настроить цели. Лэндинг сейчас про ремонт, а ...
Создать платежный терминал
Создать платежный терминал для начисление бонусов и системы лояльности на мойку самообслуживания
Нужно разработать программу лояльности для мойки самообслуживания включая с металлом.
Клиент запихивает средства и выбирает получить жетоны или зайти в систему.
За определенную сумму полученных средств начисляются% на карту лояльности. Он может впоследствии использовать их. Привязка к номеру телефона клиента.
Следующий этап – разработка мобильного приложения.
Заявки фрилансеров
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