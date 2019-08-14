Создать платежный терминал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок117 просмотров

Создать платежный терминал для начисление бонусов и системы лояльности на мойку самообслуживания

Нужно разработать программу лояльности для мойки самообслуживания включая с металлом. 

Клиент запихивает средства и выбирает получить жетоны или зайти в систему. 

За определенную сумму полученных средств начисляются% на карту лояльности. Он может впоследствии использовать их. Привязка к номеру телефона клиента. 

Следующий этап – разработка мобильного приложения. 

6 лет назад
nikiforovvasiliy
Василий 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров