Сделать вывод 2-х изображений с слайдера(для моб. и для десктопа)

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Имеется сайт на Laravel 4, необходимо создать еще одно поле для изображения в мобильную версию и вывести его в админку. Далее выводить на фронт сайта, скрывая мобильную в десктопном разрешении, десктопное в мобильном.

Laravel
6 лет назад
gitovanatoliy
Анатолий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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