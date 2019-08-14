Доработка функционала сайта на modx

Лэндинг: https://bit.ly/31D3DQF Нужно его скопировать, поменяв дизайн (цвета, шрифты, размеры блоков, чтобы он меньше походил на исходный), и чтобы всё работало. Поставить Яндекс Метрику. Настроить цели. Лэндинг сейчас про ремонт, а ...