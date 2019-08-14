Доработка функционала сайта на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок157 просмотров

Сайт: pechatnik.by, CMS - modx.

Есть список задач на ближайшее время, их черновой вариант: 

https://docs.google.com/document/d/1KYM0iPJv349nZTyroUNGWM1lbmyYoBhU5uMBdSYVuSo/edit#

Есть много планов по разработке, так что в приоритете долговременное сотрудничество.

Интересна цена за час работы.

MODX
6 лет назад
sil_rain
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров