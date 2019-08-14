Добрый день.

Задача следующая (бот для накрутки в YouTube):

Простой и понятный интерфейс на русском языке

Выбирается необходимый комплект аккаунтов, которые будут использоваться для накрутки (настройка в меню)

Количество просмотров. Если больше, чем аккаунтов, то аккаунт просто зайдет несколько раз(выбор продолжительности просмотра настройка в меню)

Подписка на канал (подписаться/не подписываться) при просмотре видео подписываются рандомно (настройки в меню)

Ставить лайки/дизлайки при просмотре видео лайки и дизлайки ставят рандомно (настройки в меню)

Оставить комментарии под видео с возможностью рандомно . Сами комментарии берутся из блокнота, что укажет юзер (настройки в меню)

Добавить в избранное рандомно

Увеличение количества зрителей при прямой трансляции если есть катая возможность

Много поточность

проксями и рандомными юзерагентами – все это, чтобы избежать бана за накрутки

Алгоритм:

Pегистрируесмя ->Переход по указанной ссылке – > просмотр видео -> ставим лайки/дизлайки -> пишем комментарий -> добавляем в избранное-> подписываемся на канал.