Бот для накрутки

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Добрый день. 

Задача следующая (бот для накрутки в YouTube): 

Простой и понятный интерфейс на русском языке 

Выбирается необходимый комплект аккаунтов, которые будут использоваться для накрутки (настройка в меню) 

Количество просмотров. Если больше, чем аккаунтов, то аккаунт просто зайдет несколько раз(выбор продолжительности просмотра настройка в меню) 

Подписка на канал (подписаться/не подписываться) при просмотре видео подписываются рандомно (настройки в меню) 

Ставить лайки/дизлайки при просмотре видео лайки и дизлайки ставят рандомно (настройки в меню) 

Оставить комментарии под видео с возможностью рандомно . Сами комментарии берутся из блокнота, что укажет юзер (настройки в меню) 

Добавить в избранное рандомно 

Увеличение количества зрителей при прямой трансляции если есть катая возможность 

Много поточность 

проксями и рандомными юзерагентами – все это, чтобы избежать бана за накрутки 

Алгоритм: 

Pегистрируесмя ->Переход по указанной ссылке – > просмотр видео -> ставим лайки/дизлайки -> пишем комментарий -> добавляем в избранное-> подписываемся на канал.

6 лет назад
kozlovskiykirill
Кирилл 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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