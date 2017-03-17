mihonp

Михаил mihonp

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дети
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн сайта

    Необходимо отрисовать новый дизайн сайта. Имеется тз, ссылку и более подробную информацию, напишу в личку

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отрисовать иконки для сайта

    Необходимо отрисовать иконки для сайта (скину в личку) втекущем стиле сайта, но имеющие большую ассоциативное значение, а именно 1.      Икона для каркасных домов,  как вариант http://tech-1.top4an.ru/wp-content/gallery/snimukvarti-ru/karkas.jpg 2.      Икона для блочных домов, как вариант http://yupiter.infocompany.biz/img/content/i1076/1076695.gifили блочный ...

    WordPress
    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта
Михаил — приятный заказчик! Понравилось работать над его проектом. Предоставил подробное ТЗ, был всегда на связи, быстро все оплатил. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Работа сделано в срок и качественно
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