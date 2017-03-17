Необходимо отрисовать иконки для сайта (скину в личку) втекущем стиле сайта, но имеющие большую ассоциативное значение, а именно 1. Икона для каркасных домов, как вариант http://tech-1.top4an.ru/wp-content/gallery/snimukvarti-ru/karkas.jpg 2. Икона для блочных домов, как вариант http://yupiter.infocompany.biz/img/content/i1076/1076695.gifили блочный ...