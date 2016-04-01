Autocad, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Muse CC, Компас 3D.
-Решение любых задач( ВМ, геодезия, теория вероятности)
-Обработка результатов геодезической съемки
- Чертеж по картографии, геодезии.
- принципиальная схема
- обработка фотографии(ретушь, редактирование )
-создание логотипов, баннеров, рисунков
- создание сайтов, одностраничек, интернет магазинов.
Портфолио
- Девушка170 просмотров
- Сайт 2128 просмотров
- Наша няня201 просмотр
- Девушка187 просмотров
- Adobe Illustrator153 просмотра
- Логотип144 просмотра
- Магазин147 просмотров
- Логотипы112 просмотров
- Создание меню группы127 просмотров
- Оптимизация сайтов119 просмотров
- Логотипы152 просмотра
- Логотипы.147 просмотров