mikan91

Игорь mikan91

 
32 годаУкраина/Кременчуг
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Autocad, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Muse CC, Компас 3D.

-Решение любых задач( ВМ, геодезия, теория вероятности) 

-Обработка результатов геодезической съемки

- Чертеж по картографии, геодезии.

- принципиальная схема  

- обработка фотографии(ретушь, редактирование ) 

-создание логотипов, баннеров, рисунков 

- создание сайтов, одностраничек, интернет магазинов. 

AutoCADIllustratorPhotoshop
Портфолио