Технический переводчик

МФТИ (Московский физико-технический институт), факультет аэрофизики и космических исследований, кафедра термогидромеханики океана, далее работа в московском ИФА РАН (Институт Физики Атмосферы). Тематики: экспериментальная оптика в приложении к атмосфере, атмосферные аэрозоли, малые газовые примеси в атмосфере, озонометрия. Переводы переписки российского предпринимателя с его американскими партнерами (тематика - антиквариат, 4 года) и работа в маленькой венчурной франко-американской фирме (3 года) - изобретательство (интерфейсы и бизнес-модели в области систем связи) и патентование изобретений в американском патентном ведомстве. Сотрудничество с московскими переводческими фирмами (2 года), тематики: смазочные масла, насосы, гидравлика, буровое оборудование, автоматические выключатели в высоковольтных линиях, компьютерное управление агрегатами (PROFIBUS) и тому подобное. Разумеется, нет проблем с Finereader и т.п.