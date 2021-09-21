mikhail_pavlov

Михаил mikhail_pavlov

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Занимаюсь рекламой. Своя рекламная студия

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Корректировка формирования цены Joomla 3 + VirtueMart

    $40

    Здравствуйте! Необходимо произвести доработку интернет-магазина Joomla 3 + VirtueMart по формированию цены. Интернет-магазин по продаже жалюзей. Цена указывается за 1 м кв. В настраиваемых полях есть поля высота и ширина (требуемые размеры в них набиты в мм) При ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Конструктор табличек

    $700

    Здравствуйте! Нужен конструктор табличек как на сайте https://domznak.ru/adresnye-tablichki-na-dom/standart/ В итоге нужен скрипт с админкой и базой данных, фактически минисайт работающий отдельно. На наш сайт добавлять не нужно, сами добавим, их несколько в разных городах. Через админку должны ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад