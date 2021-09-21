mikhail_pavlov

Здравствуйте! Необходимо сделать калькулятор раскроя пиломатериала со схемой расположения деталей на листе. Полный аналог https://ldspgroup.ru/calc/ ТЗ и макет на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/d/jIkWW4ujlV8UqA
Михаил mikhail_pavlovmikhail_pavlov
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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