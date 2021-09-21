mikhail_pavlov

Здравствуйте! Нужен конструктор табличек как на сайте https://domznak.ru/adresnye-tablichki-na-dom/standart/ В итоге нужен скрипт с админкой и базой данных, фактически минисайт работающий отдельно. На наш сайт добавлять не нужно, сами добавим, их несколько в разных городах. Через админку должны ...