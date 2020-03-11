3d 2d художники
Здравствуйте. Мы Кирилл Макарычев и Мила Тимошина. Занимаемся трехмерной графикой. Работаем вдвоём.
Пользуемся программами:
3ds max, VRay, Corona, MarvelousDesigner, Photoshop.
Выполняем заказы:
Визуализация- интерьер, экстерьер. Предметный моделинг. Постобработка.
Опыт работы:
Кирилл стаж 15 лет в крупных арх. бюро. Основные направления: архитектурная визуализация, постобработка, моделинг.
Мила - 2 года. Основные направления: экстерьерная, интерьерная визуализация, постобработка, моделинг, создание текстур.
Работаем быстро. Всегда на связи. Стараемся учесть все пожелания. Не делаем анимацию, скульптинг.
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3D-графика
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$5/час
от $15от 2 дней
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга