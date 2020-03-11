3d 2d художники

Здравствуйте. Мы Кирилл Макарычев и Мила Тимошина. Занимаемся трехмерной графикой. Работаем вдвоём.

Пользуемся программами:

3ds max, VRay, Corona, MarvelousDesigner, Photoshop.

Выполняем заказы:

Визуализация- интерьер, экстерьер. Предметный моделинг. Постобработка.

Опыт работы:

Кирилл стаж 15 лет в крупных арх. бюро. Основные направления: архитектурная визуализация, постобработка, моделинг.

Мила - 2 года. Основные направления: экстерьерная, интерьерная визуализация, постобработка, моделинг, создание текстур.

Работаем быстро. Всегда на связи. Стараемся учесть все пожелания. Не делаем анимацию, скульптинг.