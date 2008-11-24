Несколько слов о нашей компании:

С 2006 года мы позиционируем себя как технологическую компанию, основная специализация которой – поисковое продвижение сайтов.

В компании создан аналитический отдел, занимающийся исследованием факторов ранжирования поисковых систем и разработкой оптимальной стратегии поискового продвижения и оптимизации.

Мы разрабатываем технические средства для оптимизации работ по поисковому продвижению, создаем уникальные средства мониторинга и оценки проделанной работы. Разработанные нами методики позволяют гарантировать качество выполнение работы и в то же время уделить внимание каждому клиенту, учесть особенности его бизнеса и добиться максимальной эффективности кампании.

Часть наших разработок мы предоставляем общественности:

http://miratools.ru/koldun/ - сервис проверки IDF (inverse document frequency — обратная частота документа) термина в поисковой системеЯндекс

http://miratools.ru/text/ - сервис, предназначенный для анализа текстовой релевантности документа в поисковой системе Яндекс

http://miralinks.ru/ - уникальная система размещения статей на постоянной основе на качественных ресурсах. Активно используется нами в поисковом продвижении.

http://miralab.ru/tools/service/ - уникальное собрание SEO – сервисов. За все время существования каталога он успел разойтись по Рунету сотнями копий.

Мы используем самые современные методы при продвижении сайтов в поисковых системах. Наш основной козырь – комплексный подход и математические данные о факторах ранжирования поисковых систем. Это позволяет нам добиваться поставленных результатов в самые короткие сроки и гарантировать стабильность вне зависимости от смены поисковых алгоритмов.

Мы не практикуем покупку ссылок, как малоэффективный метод, нарушающий лицензию поисковых систем.

Мы не практикуем поисковый спам, при оптимизации контента всегда руководствуясь удобством для пользователя, а не для поисковой системы.

Несколько слов о структуре компании:

Компания Миралаб состоит из 35 человек имеет 2 представительства.

Офис в Москве, под руководством Минакова Александра, количество работников 10 человек.

Офис в Севастополе, Украина. Коллектив состоит из 25 высококвалифицированных специалистов под руководством Михаила Райцина, одного из топовых SEO-специалистов РУнета.

«Миралаб» является участников закрытого SEO-клуба (se-team.ru).

Наши специалисты регулярно участвуют в профильных конференциях, читают лекции по поисковому продвижению.

Некоторые ссылки по теме:

http://me.miralab.ru/ - публичный блог директора компании

http://www.allseo.ru/archives/32

http://cybermarketing.ru/education/study/2008_09_12.html

http://www.seonews.ru/article/.publication/432/

http://www.seonews.ru/article/.publication/496/

http://www.seonews.ru/news/.info_news/3140/