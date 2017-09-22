mironych

Артем mironych

 
41 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайтер/рерайтер в ресторан грузинской кухни

    Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе.[b] Обязанности:[/b][list][*]Рерайт описаний разнообразных блюд из меню[*]Составление и написание описаний для собственных товарных позиций компании[*]Составление описаний для разделов меню[*]Написание новостей компании, обзоров и других материалов[/list][b]Требования:[/b][list][*]Опыт ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтер в магазин Видеоигр на постоянной основе

    Требуется копирайтер в магазин видеоигр на удаленной основе, разбирающийся и интересующийся геймингом, владеющий игровым сленгом. Необходим опыт работы в аналогичных проектах, связанных с видеоиграми. Платим 120 рублей за 1000 символов копирайта и 70 рублей за рерайт Интересует ...

    Копирайтинг101 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью "Самые необходимые аксессуары для Nintendo Switch"

    Необходимо написать статью на тему "Самые необходимые аксессуары для Nintendo Switch", руководствуясь сайтом и подробным ТЗ, которое будет вам отправлено  Минимальный объем - 10000 символов Оплата 110 рублей - 100 символов

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер в интернет-магазин видеоигр

    Требуется копирайтер в магазин видеоигр на удаленной основе, разбирающийся и интересующийся геймингом, владеющий игровым сленгом. Необходим опыт работы в аналогичных проектах, связанных с видеоиграми. Платим 110 рублей за 1000 символов копирайта и 70 рублей за рерайт Интересует ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-менеджер (он же копирайтер) в магазин видеоигр ИгроРай

    $900

    Требуемый опыт работы: 3–6 летПолная занятость, полный деньТребуется контент-менеджер (редактор / администратор сайта), по совместительству копирайтер, в интернет-магазин видеоигр на постоянной основе для работы на новом ресурсе крупнейшего специализированного интернет-магазина видеоигр со своим техноблогом и интернет-журналом.Наш кандидат ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер - редактор для ресурса интернет-магазина видеоигр

    Требуется специалист на постоянной основе для работы на новом ресурсе крупнейшего специализированного интернет-магазина видеоигр со своим техноблогом и интернет-журналом.Работа возможна как удаленно, так и в офисе. Мы находимся в центре Москвы и со всей продукцией для ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер в магазина видеоигр. Обзоры, новости, анонсы, соцсети

    Требуется на постоянной основе копирайтер.  Задачи: Написание обзоров на видеоигры, аксессуары, игровые консоли (копирайт, сео) Написание новостей и анонсов различных событий в мире игр, жизни магазина.  Адаптация текстов под Ключевики (СЕО). Рерайт текстов с сайтов производителей. Подходящий кандидат будет нанят ...

    Рерайт текстаТексты для сайта
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтер описания видеоигр. Постоянная занятость. Объём от 800000сим..

    Требуется копирайтер/рерайтер готовый несколько раз в неделю присылать отрерайтенные описания игр (описания берутся с сайта издателя), аксессуаров. Требования к исполнителю: 1. Умение грамотно и четко излагать свои мысли.  2. Разбираться в видеоиграх (игры для консолей). 3. Ответственность. Требования к контенту: 1. ...

    Копирайтинг96 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обзор на игровую приставку XBOX One x

    Необходимо составить подробный обзор консоли с иллюстрациями, техническими характеристиками, списком игр, которые выйдут в продажу с приставкой и списком ожидаемых в будущем релизов. Упоминать Ключевики купить, цена. Обзор максимальный по количеству символов, уникальность от 75%. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обзор игровой приставки Nintendo Switch

    Необходимо разобрать игровую консоль Nintendo Switch, составить характеристику с учётом опыта масс и всеми нюансами (не первичный обзор). Составить список всех релизов на данную платформу и громкие изданные игры. Разобрать технические характеристики консоли, Ее функциональные ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
zahar6840
Кирилл 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Обзор на игровую приставку XBOX One x
Хороший заказчик. Грамотное и интересное задание, своевременная оплата, оправданные и конструктивные замечания. Сотрудничеством доволен
Автор постоянно на связи, на замечания реагирует без замедления, с темой предварительно ознакамливаться. Пока результат работы положительный
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