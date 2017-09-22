Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе.[b] Обязанности:[/b][list][*]Рерайт описаний разнообразных блюд из меню[*]Составление и написание описаний для собственных товарных позиций компании[*]Составление описаний для разделов меню[*]Написание новостей компании, обзоров и других материалов[/list][b]Требования:[/b][list][*]Опыт ...
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется копирайтер в магазин видеоигр на удаленной основе, разбирающийся и интересующийся геймингом, владеющий игровым сленгом. Необходим опыт работы в аналогичных проектах, связанных с видеоиграми. Платим 120 рублей за 1000 символов копирайта и 70 рублей за рерайт Интересует ...Копирайтинг101 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо написать статью на тему "Самые необходимые аксессуары для Nintendo Switch", руководствуясь сайтом и подробным ТЗ, которое будет вам отправлено Минимальный объем - 10000 символов Оплата 110 рублей - 100 символовКопирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер в магазин видеоигр на удаленной основе, разбирающийся и интересующийся геймингом, владеющий игровым сленгом. Необходим опыт работы в аналогичных проектах, связанных с видеоиграми. Платим 110 рублей за 1000 символов копирайта и 70 рублей за рерайт Интересует ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт4 года назад
- $900
Требуемый опыт работы: 3–6 летПолная занятость, полный деньТребуется контент-менеджер (редактор / администратор сайта), по совместительству копирайтер, в интернет-магазин видеоигр на постоянной основе для работы на новом ресурсе крупнейшего специализированного интернет-магазина видеоигр со своим техноблогом и интернет-журналом.Наш кандидат ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист на постоянной основе для работы на новом ресурсе крупнейшего специализированного интернет-магазина видеоигр со своим техноблогом и интернет-журналом.Работа возможна как удаленно, так и в офисе. Мы находимся в центре Москвы и со всей продукцией для ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется на постоянной основе копирайтер. Задачи: Написание обзоров на видеоигры, аксессуары, игровые консоли (копирайт, сео) Написание новостей и анонсов различных событий в мире игр, жизни магазина. Адаптация текстов под Ключевики (СЕО). Рерайт текстов с сайтов производителей. Подходящий кандидат будет нанят ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер готовый несколько раз в неделю присылать отрерайтенные описания игр (описания берутся с сайта издателя), аксессуаров. Требования к исполнителю: 1. Умение грамотно и четко излагать свои мысли. 2. Разбираться в видеоиграх (игры для консолей). 3. Ответственность. Требования к контенту: 1. ...Копирайтинг96 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо составить подробный обзор консоли с иллюстрациями, техническими характеристиками, списком игр, которые выйдут в продажу с приставкой и списком ожидаемых в будущем релизов. Упоминать Ключевики купить, цена. Обзор максимальный по количеству символов, уникальность от 75%. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разобрать игровую консоль Nintendo Switch, составить характеристику с учётом опыта масс и всеми нюансами (не первичный обзор). Составить список всех релизов на данную платформу и громкие изданные игры. Разобрать технические характеристики консоли, Ее функциональные ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад