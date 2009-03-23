miroshnichenko2

Александр Мирошниченко miroshnichenko2

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и верстка.

    $150

    Требуеться дизайн главной страницы + верстка. Чтобы было все красиво и эллегантно. Тема - "Для мам". Не пишите в личку и на мейл. Я посмотрю Ваше портфилио и выберу исполнителя.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поднятие посещаемости

    Здраствуйте ув. фрилансеры! Меня интересует поднятие посещаемости в кратчайшие сроки. Вообщем идея такая - создание сайта такой тематики - tv oy ba by . org Ищю человека который сможет помоч с данным проектом ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад