miroshnichenko2

$150
Требуеться дизайн главной страницы + верстка. Чтобы было все красиво и эллегантно. Тема - "Для мам". Не пишите в личку и на мейл. Я посмотрю Ваше портфилио и выберу исполнителя.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
Требуеться дизайн главной страницы + верстка. Чтобы было все красиво и эллегантно. Тема - "Для мам". Не пишите в личку и на мейл. Я посмотрю Ваше портфилио и выберу исполнителя.
Здраствуйте ув. фрилансеры! Меня интересует поднятие посещаемости в кратчайшие сроки. Вообщем идея такая - создание сайта такой тематики - tv oy ba by . org Ищю человека который сможет помоч с данным проектом ...