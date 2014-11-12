Мисетов Денис Сергеевич
Аналитик, SEO-маркетолог
Владелец и разработчик аналитических сервисов и инструментов для оптимизаторов
Специалист реверс-инжиниринга
Вирмейкер
100% гарантии результативной работы!
Многолетний опыт работы с лидерами рынка России и USA.
Мои клиенты: Сбербанк России, БИНБАНК, РОСГОССТРАХ БАНК, MGM Grand Las Vegas, букмекерская контора Titan Bet, 21nova Casino, Cinnabon и др.
Опыт работы за рубежом (в буржнете) с 2004 года, в России (в рунете) с 2008 года. Пользуюсь наработанными действующими методиками, которые позволяют предлагать минимальные цены, защиту от фильтров, усиление продающих качеств сайта, повышение конверсии и продаж с сайта.
Моей задачей является обеспечение клиентов полноценным инструментом для ведения бизнеса в Интернете.
Я формулирую задачи интернет-маркетинга индивидуально для каждого клиента или проекта.
Создание сайта и его запуск — это не конец работы над проектом.
Создание сайта — это только старт.
Предлагаю комплекс услуг:
продвижение сайта
техническая поддержка и сопровождение сайтов
консалтинговые услуги
Со многими клиентами я успешно сотрудничаю более 5 лет!
Все мои ТОПовые работы можно просмотреть в портфолио http://www.weblancer.net/users/misetov/portfolio/
Бесплатно проконсультирую, отвечу на все вопросы по сайту и составлю предложение с подробным описанием проблем, методов их решения и путей достижения поставленных целей
Работа с бюджетами от 500 у.е. в месяц
Оплата: 100% в начале каждого отчетного месяца
Принимаю к оплате: Альфа-банк, QIWI, WM
*На сегодняшний день, алгоритм работы поисковых систем усложнился, и реальные сроки продвижения поисковых запросов в ТОП-10 поисковых систем составляют не менее 6 месяцев.
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