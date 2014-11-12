10 лет на рынке оптимизации и продвижения сайтов. Защита Ваших инвестиций.

Мисетов Денис Сергеевич

Аналитик, SEO-маркетолог

Владелец и разработчик аналитических сервисов и инструментов для оптимизаторов

Специалист реверс-инжиниринга

Вирмейкер

100% гарантии результативной работы!

Многолетний опыт работы с лидерами рынка России и USA.

Мои клиенты: Сбербанк России, БИНБАНК, РОСГОССТРАХ БАНК, MGM Grand Las Vegas, букмекерская контора Titan Bet, 21nova Casino, Cinnabon и др.

Опыт работы за рубежом (в буржнете) с 2004 года, в России (в рунете) с 2008 года. Пользуюсь наработанными действующими методиками, которые позволяют предлагать минимальные цены, защиту от фильтров, усиление продающих качеств сайта, повышение конверсии и продаж с сайта.

Моей задачей является обеспечение клиентов полноценным инструментом для ведения бизнеса в Интернете.

Я формулирую задачи интернет-маркетинга индивидуально для каждого клиента или проекта.

Создание сайта и его запуск — это не конец работы над проектом.

Создание сайта — это только старт.

Предлагаю комплекс услуг:

продвижение сайта

техническая поддержка и сопровождение сайтов

консалтинговые услуги

Со многими клиентами я успешно сотрудничаю более 5 лет!

Все мои ТОПовые работы можно просмотреть в портфолио http://www.weblancer.net/users/misetov/portfolio/

Бесплатно проконсультирую, отвечу на все вопросы по сайту и составлю предложение с подробным описанием проблем, методов их решения и путей достижения поставленных целей

Работа с бюджетами от 500 у.е. в месяц

Оплата: 100% в начале каждого отчетного месяца

Принимаю к оплате: Альфа-банк, QIWI, WM

*На сегодняшний день, алгоритм работы поисковых систем усложнился, и реальные сроки продвижения поисковых запросов в ТОП-10 поисковых систем составляют не менее 6 месяцев.