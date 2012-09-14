На данный момент могу предложить разработку на HTML/CSS/JavaScript и PHP5

Масловский Сергей Константинович

5.10.1987

г. Казань

Владение языками: русский(родной), технический английский

Рабочий график: 9 - 19 часов по МСК

Навыки:

1.HTML5 + CSS3

2.PHP 5.2 Моя квалификация подтверждена нижеуказанным сертификатом http://www.specialist.ru/testrun/result/2989068

3.На сегодняшний день я активно изучаю современные Веб-технологии:

- PHP 5 Профессиональная разработка (курсы университета МГТУ им Н.Э.Баумана,

самообразование 2 часа ежедневно)

- JavaScript и jQuery (курсы «JavaScript для Веб-приложений» университет МГТУ им Н.Э.Баумана,

самообразование 2 часа ежедневно)

Я легко обучаюсь (основы разработки на PHP за 2 месяца – ссылка на сертификат http://www.specialist.ru/testrun/resul2989068),

упорно работаю (6 часов ежедневно без выходных, не учитывая часов обучения 5 дней в неделю). Мне

нравится разрабатывать в сфере информационных технологий, и я стремлюсь к достижению лучшего результата (все программные решения проходят строгую проверку соответствия международным стандартам качества например здесь: http://validator.w3.org/).

На данном этапе я могу предложить профессиональную работу по программированию простых Веб-

приложений на PHP (веб-галерея, доска объявлений, гостевая книга, комментарии, статьи и т.д.) по

сниженным расценкам. Качество разработки играет для меня приоритетное значение – это значит, что

даже после окончания сотрудничества я буду обновлять свои программные решения бесплатно».

Связь:

Email: [email protected]

Icq: 613-540-992

Skype: serjioms