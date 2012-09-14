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Масловский Сергей Константинович
5.10.1987
г. Казань
Владение языками: русский(родной), технический английский
Рабочий график: 9 - 19 часов по МСК
Навыки:
1.HTML5 + CSS3
2.PHP 5.2 Моя квалификация подтверждена нижеуказанным сертификатом http://www.specialist.ru/testrun/result/2989068
3.На сегодняшний день я активно изучаю современные Веб-технологии:
- PHP 5 Профессиональная разработка (курсы университета МГТУ им Н.Э.Баумана,
самообразование 2 часа ежедневно)
- JavaScript и jQuery (курсы «JavaScript для Веб-приложений» университет МГТУ им Н.Э.Баумана,
самообразование 2 часа ежедневно)
Я легко обучаюсь (основы разработки на PHP за 2 месяца – ссылка на сертификат http://www.specialist.ru/testrun/resul2989068),
упорно работаю (6 часов ежедневно без выходных, не учитывая часов обучения 5 дней в неделю). Мне
нравится разрабатывать в сфере информационных технологий, и я стремлюсь к достижению лучшего результата (все программные решения проходят строгую проверку соответствия международным стандартам качества например здесь: http://validator.w3.org/).
На данном этапе я могу предложить профессиональную работу по программированию простых Веб-
приложений на PHP (веб-галерея, доска объявлений, гостевая книга, комментарии, статьи и т.д.) по
сниженным расценкам. Качество разработки играет для меня приоритетное значение – это значит, что
даже после окончания сотрудничества я буду обновлять свои программные решения бесплатно».
Связь:
Email: [email protected]
Icq: 613-540-992
Skype: serjioms
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад