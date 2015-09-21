Редактор, корректор, рерайтер-копирайтер, креативщик, стихоплет и прозописатель. Любитель слова.

Опытный, грамотный, не без фантазии, с любовью к созданию нового фрилансер ищет, где применить умения и куда направить желание творить. =)

Люблю работать с текстом, но терпеть не могу грамматические, смысловые и пунктуационные ошибки - отсюда и симпатия к корректорству и редактированию.

Легко подбираю нужные слова практически обо всем; особенно нравится мне писать про путешествия, цветы и любые виды искусства, но иные темы также не обхожу стороной, если заинтересуюсь предложением.