Редактор, корректор, рерайтер-копирайтер, креативщик, стихоплет и прозописатель. Любитель слова.
Опытный, грамотный, не без фантазии, с любовью к созданию нового фрилансер ищет, где применить умения и куда направить желание творить. =)
Люблю работать с текстом, но терпеть не могу грамматические, смысловые и пунктуационные ошибки - отсюда и симпатия к корректорству и редактированию.
Легко подбираю нужные слова практически обо всем; особенно нравится мне писать про путешествия, цветы и любые виды искусства, но иные темы также не обхожу стороной, если заинтересуюсь предложением.
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Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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