Качественные статьи финансовой тематики

Имеется опыт работы в банковской сфере и в бизнес-планировании, а также 2 года работы в качестве фрилансера - копирайтера (предпочитаемая тематика статей - финансы).

В активе два высших образование в области финансов и экономики. В период обучения успешно выполняла рефераты, контрольные, курсовые, выпускные квалификационные и дипломные работы по экономическим дисциплинам, практические задания по высшей математике, статистике и математическому моделированию.