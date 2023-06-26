Веб Разработчик/Верстальщик [HTML,CSS]
Здравствуйте,меня зовут Микаел.Я начинающий Веб Разработчик и на данный момент я занимаюсь адаптивными верстками сайтов.Сейчас я учусь в компании PicsArt на Веб Разработчика и хорошие успехи у меня.Внизу вы можете увидеть несколько моих работ.
Я пунктуальный,могу быстро сориентироваться,коммуникабелен и готов выслушать вас.
Гарантирую качество своей работы.
Так как я начинающий разработчик,поэтому мои услуги сравнительно дешевле сравнивая с другими фрилансерами.
Причины чтоб начать работу:
- HTML5 & CSS (адаптивная верстка,как для компьютера,так и для планшетов и телефонов и т.д.),
- Немного владею языком Java,
- Понимаю полностью механизм и конструкцию сайта,
- Могу помочь вам лучше разобраться с макетом,
- Работаю с PSD и с Figma,
- Отличное соотношение цены/качества.
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Контакты:
Telegram: @Mikajan
Email: [email protected]
Портфолио
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