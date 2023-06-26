Веб Разработчик/Верстальщик [HTML,CSS]

Здравствуйте,меня зовут Микаел.Я начинающий Веб Разработчик и на данный момент я занимаюсь адаптивными верстками сайтов.Сейчас я учусь в компании PicsArt на Веб Разработчика и хорошие успехи у меня.Внизу вы можете увидеть несколько моих работ.

Я пунктуальный,могу быстро сориентироваться,коммуникабелен и готов выслушать вас.

Гарантирую качество своей работы.

Так как я начинающий разработчик,поэтому мои услуги сравнительно дешевле сравнивая с другими фрилансерами.

Причины чтоб начать работу:

HTML5 & CSS (адаптивная верстка,как для компьютера,так и для планшетов и телефонов и т.д.),

Немного владею языком Java,

Понимаю полностью механизм и конструкцию сайта,

Могу помочь вам лучше разобраться с макетом,

Работаю с PSD и с Figma,

Отличное соотношение цены/качества.

Если остались какие-либо вопросы,то с нетерпением жду ваших вопросов и желаю нам хорошего партнерства!

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Контакты:

Telegram: @Mikajan

Email: [email protected]